Russell Crowe si trova a Ostia. La citazione (con ironia) da Il Gladiatore: «Sono Max, sono arrivato un po’ tardi» – Il video

«Cicero, dove siete accampati?» «A Ostia» «Dì agli uomini che il loro generale vive». Lo scambio di battute, celebre, è fra Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) e il suo fidato servitore Cicero nel film Il Gladiatore. Dopo aver suonato con la sua band “Indoor Garden Party” in varie parti d’Italia oggi Russell si trova a Ostia. Crea un siparietto che ricorda la famosa scena. «Hey, ciao Cicero! Sono Max, sono a Ostia. Senti ma dove sono gli uomini?», domanda Crowe. «Che vuol dire se ne sono andati? È comprensibile…Mi ci è voluto un bel po’ di tempo per arrivare». In sottofondo le cicale e una caldissima giornata nel litorale romano. La scena è diventata virale su Twitter.

