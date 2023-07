Serie A, ecco gli anticipi e i posticipi fino alla quarta giornata: il derby Inter-Milan sabato 16 settembre alle 18

Saranno Frosinone-Napoli e Empoli-Verona le due partite che daranno il via alla stagione 2023/2024 della Serie A. Oggi la Lega ha diffuso il calendario di anticipi e posticipi delle prime quattro giornate. I campioni in carica del Napoli scenderanno in campo per primi sabato 19 agosto alle 18.30 in casa del Frosinone. La sera toccherà poi all’Inter di Simone Inzaghi, impegnata a San Siro alle 20.30 contro il Monza. La Juventus fa il suo esordio di campionato in trasferta contro l’Udinese domenica 20 agosto alle 20.45, mentre il Milan gioca a Bologna nel match serale di lunedì 21 agosto. Per il primo big match si dovrà attendere la quarta giornata. Più precisamente il 16 settembre, giorno del derby della Madonnina tra Inter e Milan. Di seguito il calendario completo delle prime quattro giornate, mentre il resto degli anticipi e posticipi del girone di andata sarà reso noto dalla Lega il 6 settembre.

Prima giornata (19-20-21 agosto)

Frosinone-Napoli: sabato 19 agosto (ore 18.30 – DAZN)

Empoli-Hellas Verona: sabato 19 agosto (ore 18.30 – DAZN)

Inter-Monza: sabato 19 agosto (ore 20.45 – DAZN/Sky)

Genoa-Fiorentina: sabato 19 agosto (ore 20.45 – DAZN)

Roma-Salernitana: domenica 20 agosto (ore 18.30 – DAZN)

Sassuolo-Atalanta: domenica 20 agosto (ore 18.30 – DAZN)

Lecce-Lazio: domenica 20 agosto (ore 20.45 – DAZN/Sky)

Udinese-Juventus: domenica 20 agosto (ore 20.45 – DAZN)

Torino-Cagliari: lunedì 21 agosto (ore 18.30 – DAZN/Sky)

Bologna-Milan: lunedì 21 agosto (ore 20.45 – DAZN)

Seconda giornata (26-27-28 agosto)

Frosinone-Atalanta: sabato 26 agosto (ore 18.30 – DAZN/Sky)

Monza-Empoli: sabato 26 agosto (ore 18.30 – DAZN)

Milan-Torino: sabato 26 agosto (ore 20.45 – DAZN/Sky)

Hellas Verona-Roma: sabato 26 agosto (ore 20.45 – DAZN)

Fiorentina-Lecce: domenica 27 agosto (ore 18.30 – DAZN)

Juventus-Bologna: domenica 27 agosto (ore 18.30 – DAZN)

Lazio-Genoa: domenica 27 agosto (ore 20.45 – DAZN/Sky)

Napoli-Sassuolo: domenica 27 agosto (ore 20.45 – DAZN)

Salernitana-Udinese: lunedì 28 agosto (ore 18.30 – DAZN)

Cagliari-Inter: lunedì 28 agosto (ore 20.45 – DAZN)

Terza giornata (1-2-3 settembre)

Sassuolo-Hellas Verona: venerdì 1 settembre (ore 18.30 – DAZN)

Roma-Milan: venerdì 1 settembre (ore 20.45 – DAZN)

Bologna-Cagliari: sabato 2 settembre (ore 18.30 – DAZN/Sky)

Udinese-Frosinone: sabato 2 settembre (ore 18.30 – DAZN)

Atalanta-Monza: sabato 2 settembre (ore 20.45 – DAZN/Sky)

Napoli-Lazio: sabato 2 settembre (ore 20.45 – DAZN)

Inter-Fiorentina: domenica 3 settembre (ore 18.30 – DAZN)

Torino-Genoa: domenica 3 settembre (ore 18.30 – DAZN)

Empoli-Juventus: domenica 3 settembre (ore 20.45 – DAZN/Sky)

Lecce-Salernitana: domenica 3 settembre (ore 20.45 – DAZN).

Quarta giornata (16-17-18 settembre)

Juventus-Lazio: sabato 16 settembre (ore 15 – DAZN)

Inter-Milan: sabato 16 settembre (ore 18 – DAZN)

Genoa-Napoli: sabato 16 settembre (ore 20.45 – DAZN/Sky)

Cagliari-Udinese: domenica 17 settembre (ore 12.30 – DAZN/Sky)

Frosinone-Sassuolo: domenica 17 settembre (ore 15 – DAZN)

Monza-Lecce: domenica 17 settembre (ore 15 – DAZN)

Fiorentina-Atalanta: domenica 17 settembre (ore 18 – DAZN)

Roma-Empoli: domenica 17 settembre (ore 20.45 – DAZN)

Salernitana-Torino: lunedì 18 settembre (ore 18.30 – DAZN)

Hellas Verona-Bologna: lunedì 18 settembre (ore 20.45 – DAZN/Sky).

