Zelensky incontra Erdogan, sul tavolo iniziative per il grano e la sicurezza nel Mar Nero. «Il mondo deve essere protetto da qualsiasi tipo di terrore» – Il video

Praga, Bratislava e poi Istanbul. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il suo omologo turco Recep Tayyp Erdoğan. «Termino una giornata intensa in Turchia. Colloqui con il Presidente Recep Tayyip Erdogan. Coordinamento delle posizioni sulla Formula di Pace, vertice Nato, garanzie di sicurezza e iniziative sul grano. Ricostruzione dell’Ucraina, contratti di difesa tra le nostre società», ha twittato il presidente ucraino. Zelensky indica i negoziati avuti come importanti così come la «sicurezza, sia nella nostra regione del Mar Nero che in Europa in generale». Si definisce grato «per il sostegno all’integrità territoriale e alla sovranità dell’Ucraina». «Una formula per la pace – aggiunge – protezione dei nostri Paesi, dei nostri popoli e dei nostri interessi». E conclude: «Attenzione al vertice di Vilnius, che è in fase di preparazione. Discuteremo separatamente della protezione e dello sviluppo dell’iniziativa per i cereali del Mar Nero e di ulteriori sforzi per la sicurezza alimentare. Il mondo deve essere protetto da qualsiasi tipo di terrore».

Finishing a busy day in Türkiye 🇹🇷. Talks with President @RTErdogan. Coordination of positions on the #PeaceFormula, the @NATO Summit, security guarantees and the grain initiative. Reconstruction of Ukraine, defense contracts between our companies.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2023

L’incontro tra i due leader avviene nel 500esimo giorno dall’inizio del conflitto in Ucraina e a pochi giorni dal vertice dell’Alleanza Atlantica in programma per il 12 luglio a Vilnius, in Lituania. Prima di incontrare Erdogan, Zelensky aveva provato ad alzare i toni, definendo l’indecisione della Nato sull’ingresso di Svezia e Ucraina «una minaccia» alla sicurezza globale. A raffreddare gli animi di Kiev è stato il consigliere americano per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, che ha chiarito come il vertice di Vilnius non decreterà l’ingresso dell’Ucraina nella Nato, ma discuterà i passi necessari per la sua adesione. L’allargamento dell’Alleanza Atlantica non è l’unico tema discusso tra i due leader. Sul tavolo c’era ovviamente anche la situazione della guerra sul campo in Ucraina, il coordinamento sulle formule di pace e l’estensione dell’accordo sul grano, in scadenza il 17 luglio.

