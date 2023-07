Sorprende la borseggiatrice e vuole farsi giustizia da solo, il pestaggio brutale sull’autobus a Roma – Il video

Ha deciso di farsi giustizia da solo un uomo che ha aggredito una donna durante un tentativo di scippo su un autobus Atac al capolinea dello 07 a Torvaianica a Roma. Le immagini della vicenda avvenuta ieri, 10 luglio, sono state diffuse da Welcome to Favelas e mostrano l’uomo mentre afferra la donna e cerca più volte di farla scendere dall’autobus con violenza. La furia dell’uomo non si è fermata neanche davanti alla donna ormai rimasta scalza e visibilmente dolorante a terra, in posizione fetale nel tentativo di parare i colpi. Mentre alcuni passeggeri riprendevano la scena con i loro smartphone, altri hanno deciso di intervenire quando è stato evidente che l’uomo non aveva alcuna intenzione di fermarsi, dopo essere almeno riuscito a sventare il furto. Uno dei passeggeri alla fine si è messo in mezzo, ha preso l’uomo e lo ha spinto fuori dall’autobus. Nei vari video diffusi sui social emerge come come l’uomo in maglietta azzurra e bermuda prende a schiaffi la donna, la afferra per i capelli e la trascina verso la porta del bus, che rimane aperta per tutta la durata del pestaggio. I passeggeri chiedono all’autista di chiudere, nella speranza di tenere fuori l’uomo. Ancora da chiarire se alla fine le forze dell’ordine siano riuscite ad arrivare in tempo e con loro anche i soccorsi.

Leggi anche: