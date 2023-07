Incinta al nono mese muore dopo un frontale con l’auto, tragedia in provincia di Salerno: mancavano pochi giorni al parto

La donna era stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Salerno. I medici non sono riusciti a salvare la vita neanche alla sua bambina

Avrebbe partorito tra pochi giorni Francesca Calandriello, la 27enne morta dopo essere rimasta gravemente ferita in un incidente stradale a Sant’Arsenio, in provincia di Salerno. Inutili anche i tentativi dei medici di salvare la vita alla bambina che la donna aveva in grembo. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi vicino allo stadio comunale di Sant’Arsenio, dove l’auto della donna ha avuto un scontro frontale contro un minivan a nove posti. Dopo l’impatto molto violento tra i due veicoli, la donna è stata trasportata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno, dove però è deceduta dopo qualche ora. Calandriello era originaria di Sassano e viveva nella cittadina salernitana da poco meno di un anno, dopo essersi sposata.

