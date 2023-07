Somalia, aereo finisce fuori pista e si schianta su una collina: illesi i 34 passeggeri – Il video

Sono tutti salvi, e pressoché illesi, i 34 passeggeri che erano a bordo del volo EMB-120 finito ieri fuori pista all’aeroporto di Mogadiscio, in Somalia. Il velivolo della compagnia Halla Airlines Embraer era decollato dalla cittadina di Garoe, nel nordest del Paese. Al momento dell’atterraggio all’aeroporto Aden Adde di Mogadiscio, l’aereo è finito fuori pista, avendo perso apparentemente il freno d’atterraggio di sinistra. Dopo una breve corsa, il velivolo si è stampato contro alcune recinzioni adiacenti a una collinetta di sabbia: l’ala destra si è staccata e l’aereo si è spezzato in diversi punti. Ma tutti e 34 i passeggeri e metri dell’equipaggio sono stati poco dopo tratti in salvo. Secondo quanto dichiarato dal ministro dei Trasporti somalo, Fardowso Osman Igaal, soltanto uno di loro è rimasto ferito. Le autorità di aviazione civile hanno dichiarato in ogni caso che sarà aperta un’inchiesta per capire le ragioni dell’incidente aereo.

