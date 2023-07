Sri Lanka, abbattuto l’ultimo esemplare di una specie di legume per costruire un’autostrada

Le autorità dello Sri Lanka hanno abbattuto l’unico esemplare selvatico di una specie di legume per poter costruire un’autostrada a 4 corsie. Ad approvare la rimozione dell’albero è stato il ministro dei Trasporti, Bandula Gunawardana, tra lo sconcerto della gente. Secondo quanto riporta Ndtv, i frutti dell’albero non possono essere mangiati dall’uomo. La specie è stata classificata per la prima volta nel 1868 e trovata l’ultima volta nel 1911. Così nel 2012 è stata dichiarata estinta, finché nel 2019 è stato trovato a sorpresa un albero vicino a Colombo. Ma la pianta, alta otto metri, sorgeva proprio in un tratto dove doveva essere costruita una superstrada.

E così nel 2021 è stata fatta la richiesta per abbatterla, provocando però la rabbia dei cittadini, degli ambientalisti e di una parte dei religiosi del posto che l’avevano benedetta. Secondo alcuni non si tratterebbe dell’unico esemplare al mondo. Pertanto, non aveva senso ostacolare la costruzione dell’autostrada per salvaguardare l’albero. Ma di dove siano gli altri alberi non si ha traccia. «Prima che potessimo reagire, l’albero è stato rimosso», ha commentato un residente.

