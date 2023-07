Insulti e parolacce ad ogni sconfitta, il tennista pisano Maestrelli si ribella con un video

«Stupido bastardo», «Spero che tu prenda il peggiore cancro», «Idiota». Un lungo elenco di insulti e parolacce che il tennista Francesco Maestrelli, ventenne pisano n. 209 Atp, iscritto al circolo tennis di Pontedera, riceve ad ogni sconfitta da anonimi scommettitori. Lo ha denunciato lui stesso, postando un filmato su Instagram dove “smaschera” gli haters. «Questo è tutto quello che mi arriva quando perdo una partita da persone che probabilmente non sanno chi sono, come sono fatto e tanto meno come gioco a tennis e che periodicamente scommettono sull’esito delle mie partite e si permettono di scrivere tutto questo soltanto perché non hanno vinto la loro scommessa», spiega Maestrelli. Dopo la sconfitta col bosniaco Damir Dzumhur nelle qualificazioni al torneo Atp di Bastad in Svezia, Maestrelli ha subito un nuovo assalto da scommettitori italiani e stranieri. «Io spero che le cose cambino», continua l’atleta pisano sui social «perché in fondo anche noi siamo delle persone, oltre ad essere degli sportivi», conclude.

