I Nomadi da Mattarella: «Tifiamo il ritiro dei Rolling Stones per diventare il gruppo più longevo al mondo»

«Sono 60 anni che facciamo musica. Consideri Presidente che noi siamo il secondo gruppo al mondo per longevità, dopo i Rolling Stones. Stiamo aspettando che smettano per diventare primi». Strappa una risata Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi nel 1963 insieme ad Augusto Daolio, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che li ha accolti al Quirinale. Il complesso musicale italiano è stato fondato nel 1963, 60 anni fa, un anno dopo la rock band inglese di Mick Jagger. Il tastierista del gruppo ha consegnato nelle mani del Presidente una targa per celebrare il sessantesimo anno di attività e l’ultimo cd dei Nomadi. Qui c’è Due poesie che ci ha dato Guccini, recitate da Marcorè, una canzone che ci ha dato Ligabue e un testo di Faletti che mi diede nel 2010 e abbiamo musicato adesso. Carletti ha poi regalato a Mattrella anche un libro sulla storia del gruppo.

