Rimini, turista francese lascia i figli in hotel e si ubriaca al bar. Fermata per abbandono di minori

Una turista francese di 49 anni è stata arrestata dai carabinieri di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, con l’accusa di abbandono di minori e denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti per guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto accertato dai carabinieri, la donna si trovava in vacanza in Italia con i suoi figli, una bambina di 11 anni e un bambino di 10. Lo scorso 19 luglio la madre assieme ai bambini ha festeggiato il proprio compleanno in un ristorante e dopo essere rientrata nell’hotel Miramare, dove alloggiava, intorno alle 2 di notte ha messo i figli a dormire, per poi scendere nella hall dell’hotel e iniziare a bere in modo smodato sino alle 4 del mattino. E dopo aver bevuto, la donna è uscita dalla struttura ricettiva, ha preso la propria auto e, secondo quanto ricostruito dagli agenti, ha continuato a bere in diversi locali della città. A lanciare l’allarme è stato il personale dell’hotel, che ha avvisato i carabinieri segnalando che la donna aveva abbandonato i figli da soli e si era allontanata in stato di ebbrezza. Sono scattate subito le ricerche della donna e i militari hanno individuato la turista a bordo della sua auto sul lungomare. Una volta fermata, la donna ha rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro. Dopo essere stata condotta in caserma, la donna è stata arrestata per abbandono di minori. Nel frattempo gli agenti dell’Arma hanno aiutato i bambini, spaventati a causa dell’assenza della madre, e hanno contattato il padre. L’uomo si trovava in Francia e informato dell’accaduto è arrivato a Rimini per riportare i figli a casa. Nella mattinata di oggi, 21 luglio, la donna 49enne è stata processata per direttissima e ha patteggiato 5 mesi e 10 giorni per aver lasciato soli i figli e 4 mesi e 10 giorni per la guida in stato di ebbrezza e il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.

