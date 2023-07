Marco Cappato si candida nel collegio di Berlusconi a Monza, la sfida a Galliani già in salita: chi lo sostiene – Il video

Potrebbe essere Marco Cappato a sfidare Adriano Galliani alle prossime elezioni suppletive previste in autunno a Monza per il seggio lasciato da Silvio Berlusconi al Senato. È stato lo stesso attivista a sciogliere le riserve sui social: «Voglio portare in Parlamento temi e battaglie che mi stanno a cuore – ha scritto Cappato – e che di questi tempi sono a rischio o trascurati. Chi pensa sia una buona idea e vuole dare una mano, mi contatti». Se per Galliani però il fronte del centrodestra sembrerebbe più compatto, escludendo ostacoli alla candidatura di Forza Italia da parte degli alleati di FdI e Lega, per Cappato lo scenario è tutt’altro che scontato. Per il momento a dirsi pronti per sostenerlo ci sono +Europa, con il segretario Riccardo Magi, che ha accolto «con grande soddisfazione» la proposta di Cappato, i portavoce dei Verdi, Eleonora Evi e Angelo Bonelli, e il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. Nessun commento per il momento dal Pd, che in quel collegio aveva ottenuto il 23,6%, comunque insufficiente per portare a palazzo Madama la candidata Federica Perelli, fermatasi al 32% contro l’ex premier e patron del Monza Calcio. E nessuna reazione alla proposta di Cappato è arrivata anche dal M5s, nell’ipotesi che nel collegio monzese si possa ripetere l’esperimento, tutt’altro che riuscito, del campo largo alle Regionali in Molise.

