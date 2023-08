Incidente stradale a Milano, due auto si schiantano e travolgono un pedone di 18 anni: è grave

Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente stradale avvenuto oggi, primo agosto, verso ora di pranzo. Milano, viale Umbria, incrocio con via Colletta: due auto, un’Audi Rs7 nera e una Renault Capture si schiantano. Nella carambola che segue, un passante viene travolto e schiacciato contro un palo. Si tratta di un giovane di 18 anni, con passaporto canadese ma originario del Libano. È grave: viene trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Il pedone è in prognosi riservata, mentre anche i suoi genitori sono stati assistiti dai medici del pronto soccorso, ma in codice verde. Per loro, solo un malore causato dopo aver assistito all’investimento. Ma ci sono anche altre persone coinvolte: risulta ferita una donna di 38 anni, mentre sono stati soccorsi sul posto un 57enne e una 52enne. Nella zona dell’incidente, prossima a piazzale Lodi, sono intervenute quattro ambulanze, un’automedica, i vigili del fuoco e la polizia locale. Secondo il Corriere, che riporta la versione di alcuni testimoni, «sembra che l’Audi fosse diretta in via Lattanzio, per essere consegnata al nuovo proprietario che l’aveva acquistata per regalarla a suo figlio. Al volante, un dipendente della concessionaria Scuderia 76, che ha provato a evitare invano l’impatto sterzando a destra».

Leggi anche: