Casal di Principe, 41enne trovata in strada in stato confusionale con un feto in un sacchetto

Semi-svenuta, con un feto in un sacchetto di plastica e in stato confusionale. L’hanno trovata così alcuni passanti di Casal di Principe, in provincia di Caserta, in via san Nicola. Dopo aver chiamato il 118, la donna è stata portata all’ospedale Moscati di Aversa, dov’è ricoverata con prognosi riservata. Dopo i primi accertamenti, i medici hanno allertato i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe ipotizzando che non si sia trattato di un aborto spontaneo ma di un’interruzione di gravidanza indotta. La 41enne, di origine marocchina e con i documenti non in regola, dovrà chiarire quanto accaduto sia al personale medico che ai militari, ma per il momento non è in grado di parlare ed è sotto osservazione. Intanto la Procura di Napoli nord ha disposto l’autopsia sul feto di pochi mesi.

