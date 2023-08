Pozzuoli, famiglia di 5 persone sfreccia sullo scooter senza casco per andare al mare – Il video

In cinque in sella ad uno scooter per andare al mare. Succede a Pozzuoli dove un’intera famiglia è stata ripresa in un video che mostra due adulti e tre ragazzini a bordo di una moto, rigorosamente tutti senza casco. Alla guida c’è la madre che tiene in braccio il più piccolo dei tre figli. A denunciare l’accaduto e a diffondere il filmato è il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che da diverso tempo sta realizzando un «dossier sull’emergenza dei minori a bordo senza sicurezza o al volante». Borrelli fa, infatti, sapere che troppo spesso gli arrivano segnalazioni video con «intere strade o piazze prese in ostaggio da ragazzini che sfrecciano in sella agli scooter, anche a tre o a quattro, senza casco che rischiano di investire i passanti». E in merito a questo filmato diventato presto virale aggiunge: «Se i genitori di questi ragazzini, se gli adulti che dovrebbero dare loro l’esempio, sono questi incoscienti che mettono in pericolo l’incolumità dei loro stessi figli è evidente allora che siamo messi molto male».

