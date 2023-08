La tempesta «Hans» si abbatte sul Nord Europa: alberi caduti, tetti divelti, allagamenti e blackout – I video

Le autorità hanno diramato l’allerta meteo per almeno 10 nazioni. Per gli esperti potrebbe essere la perturbazione atmosferica più forte degli ultimi 30 anni

Precipitazioni intense, furiose raffiche di vento fino a 130km/h, alluvioni lampo e grandinate. La tempesta «Zaccaria» (nome ufficiale datogli dall’Università di Berlino), ribattezzata sul web «Hans», sta colpendo in queste ore tutto il Nord Europa. Secondo gli esperti, potrebbe essere la perturbazione atmosferica più forte degli ultimi 30 anni ad aver mai colpito Stati quali Danimarca, Norvegia e i Paesi baltici. I filmati diffusi sui social mostrano alberi sradicati, tetti e pali della luce divelti, blackout, allagamenti e nelle zone marittime, onde alte fino a 8-9 metri. Le autorità hanno diramato l’allerta meteo per almeno 10 nazioni: Svezia, Olanda, Danimarca, Germania, Norvegia, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia e infine Finlandia. La tempesta ha costretto, inoltre, i Paesi in questione a sospende i traffici marittimi, nonché centinaia di voli dagli scali aeroportuali.

Nella giornata di ieri, lunedì 7 agosto, un treno con a bordo 120 passeggeri è deragliato a Hudiksvall in Svezia a causa degli allagamenti su quel tratto di ferrovia. Nel sud del Paese, inoltre, diverse case sono state allagate e alcune auto sono rimaste bloccate a causa dell’innalzamento delle acque, ma sono state liberate grazie agli interventi dei soccorritori. Secondo la radio locale P4, il Canale di Göta ha straripato e si temono danni anche a Göteborg, la seconda città svedese attraversata dal fiume in piena. In Norvegia, il sindaco di Oslo ha consigliato ai suoi concittadini di lavorare da casa «per evitare congestioni stradali e problemi nei trasporti pubblici», come riportato dall’agenzia Ritzau. Nel corso della mattinata, allagamenti e frane hanno colpito diversi comuni nel sud-est della Norvegia, forzando l’evacuazione di 119 persone dalle loro abitazioni e la chiusura di molte strade.

Leggi anche: