Milano, due giovani francesi scalano il Duomo e arrivano alla Madonnina: presi e denunciati

Due ragazzi di nazionalità francese hanno scalato la guglia maggiore del Duomo a Milano. I due, quando sono stati notati, sono scesi di loro spontanea volontà e sono stati presi in consegna dalla Polizia Locale, che ha confermato il fatto e ora ora li sta identificando in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. I due erano arrivati alla “Madonnina”. Alle 6,10 alcuni agenti della polizia locale li hanno notati e hanno dato l’allarme. Una volta scesi, i giovani sono stati identificati e fermati. Dopo prime verifiche non sembra esserci alcun rapporto con l’imbrattamento della Galleria. Ora sono stati denunciati.

L’agenzia di stampa Ansa scrive che i due hanno agito intorno alle 6, ma non è ancora chiaro quando siano saliti. Potrebbero essere rimasti sul monumento, nascondendosi alla chiusura, ieri sera. Gli accertamenti su questo sono in corso da parte degli investigatori. I due poi sono scesi fino a terra finendo nelle mani degli agenti che li attendevano. Al momento a 118 e vigili del fuoco non risulterebbe alcun invio di mezzi per un intervento di prevenzione. Secondo quanto riferito sui social dall’assessore alla Sicurezza, Marco Granelli, non vi sarebbero legami tra i due ‘scalatori’ e i writers che hanno imbrattato il frontone della Galleria Vittorio Emanuele II nella tarda sera di lunedì.

Foto da: Il Giorno

