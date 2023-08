Torna a funzionare la pagina Facebook del Comune di Bacoli dopo l’attacco hacker: spuntano i meme e il sindaco ringrazia

Torna ai rispettivi proprietari la pagina Facebook del Comune di Bacoli dopo l’hackeraggio che aveva portato sul portale social della cittadina foto di ragazze asiatiche in pose ammiccanti e video osè. Ci sarebbero stati tutti gli estremi per perdere la pazienza, ma sembra averla presa con ironia il social media manager della cittadina affacciata sul golfo di Pozzuoli. Nelle ultime ore, sulla pagina Facebook sono apparsi dei meme dove sono ritratte proprio delle ragazze asiatiche, questa volta completamente vestite. «Siamo tornati! Vi aspettiamo a Bacoli per godere delle nostre bellezze», si legge nel primo, pubblicato meno di 24 ore fa, dove si vede una ragazza orientale stringere la mano a un ragazzo caucasico in quello che è chiaramente un fotomontaggio sovrapposto all’immagine della Casina Vanvitelliana, una delle principali attrazioni del Comune.

I ringraziamenti del sindaco agli hacker

Attrazione che viene menzionata nel secondo meme, condito da un finto errore di battitura. Sempre sotto la foto di una sorridente ragazza asiatica, il Castello di Baia diventa il Castello di Bali. La stessa ragazza, poi, diventa sia promotrice che autista del pullman annoverato tra i tanti mezzi sostenibili che si possono prendere. Dove? Lo dice la targa: a Bako Lee. Spirito di adattamento incarnato dal sindaco del comune campano: il 36enne Josi Gerardo della Ragione, che commenta sotto ciascun meme e sul suo profilo personale, ringrazia gli hacker: «Siete davvero straordinari. Perché avere sortito il risultato inverso. Difatti, in un solo giorno, registriamo oltre 1000 seguaci in più alla fanpage del Municipio. E riuscirci gratuitamente, senza sponsorizzazioni, è un gran risultato social». Poi l’invito: «Veniteci a trovare. Certo, non troverete la gentile e graziosa signorina di origine asiatiche che, nelle scorse ore, ha intrattenuto numerosi utenti sui social istituzionale del Municipio. Ma resterete comunque ammaliati».

