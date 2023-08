Germania, paura al parco divertimenti: crolla l’impalcatura degli acrobati. 7 feriti – I video

Doveva essere una giornata di divertimento, all’Europa Park di Rust (vicino a Friburgo, in Germania). Ma si è trasformata in attimi di terrore per visitatori e lavoratori del centro, quando durante uno spettacolo di acrobati è crollata un’impalcatura. Sette i feriti: cinque artisti e due visitatori, che sono stati curati sul posto. A provocare il crollo, secondo quando riferito da un portavoce del parco, sarebbe stata la rottura di una piscina mobile. In occasione dello spettacolo “Retorno dos Piratas” (Il ritorno dei pirati in portoghese), infatti, erano state montate al di sopra della piscina piattaforme alte fino a 25 metri, da cui si sarebbero dovuti lanciare gli artisti.

Ma la fuoriuscita dell’acqua ha causato la grave instabilità dell’impalcatura, fino a provocarne il crollo finale. Parti della struttura sono cadute vicino alle montagne russe, situate a non poca distanza, nell’area denominata “Atlantica SuperSplash”. I feriti più gravi, tre acrobati, sono stati portati all’ospedale. L’Europa Park è il più grande parco divertimenti tedesco, e l’anno scorso ha attirato più di 6 milioni di visitatori. Non è tuttavia la prima volta che finisce al centro delle cronache: lo scorso giugno era stato infatti evacuato a causa di un incendio di vaste proporzioni. In quella occasione rimasero feriti due vigili del fuoco.

