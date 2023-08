Ciclista senza braccia viene premiato con un orologio da polso. La sua reazione diventa virale – Il video

Ricardo Ten, 47 anni, atletica paralimpico spagnolo, dopo aver ricevuto la medaglia d’oro per la vittoria nello scratch test C1 all’UCI Cycling World Championships 2023 di Glasgow, ha ricevuto, senza batter ciglio, un orologio da polso. Il dono, fatto durante la cerimonia di premiazione, ha suscitato diverse critiche. Molti hanno bollato come inopportuno e di cattivo gusto il dono dedicato allo sportivo.

Il campione, simbolo spagnolo dei Giochi Paralimpici da anni, ha subito l’amputazione delle braccia, inclusa una gamba, dopo un gravissimo incidente avvenuto durante l’infanzia. Ten, da giovanissimo, entrò in contatto con alcuni cavi dell’alta tensione e riportò ustioni del terzo grado sul 75 per cento del corpo. Parigi 2024 dovrebbe essere la settima grande competizione per lui. E il ciclista, dopo le polemiche sollevate sui social, ha risposto in maniera elegante e ironica, ringraziando l’azienda produttrice dell’orologio. «Grazie per aver creduto in questo super mondo dell’inclusione», ha twittato, rispondendo alla domanda su che ore sono. «Per me – aggiunge su Twitter rispondendo a un utente – sarebbe stato più umiliante se non me l’avessero dato».

(foto copertina EPA/ADAM VAUGHAN)

