Bari, turisti perdono la crociera e chiedono al Capitano di fermarsi: «Ci aspetti, per favore» – Il video

«Capitano ci aspetti, per favore. Se volete, potete». È l’appello lanciato da due turisti, rimasti a terra al porto di Bari a causa, con ogni probabilità, di un ritardo. I viaggiatori sarebbero dovuti salire a bordo della Msc Splendida, ma il 15 agosto scorso non sono riusciti a percorrere entro il tempo stabilito la passerella che era stata nel frattempo rimossa. La scena è stata ripresa da alcuni turisti a bordo della crociera e il video dove si vede la coppia agitarsi sulla banchina – postato da Welcome To Favelas – è diventato ben presto virale su TikTok.

