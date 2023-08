Desenzano del Garda, furto da 100mila euro in gioielleria: il blitz notturno dei ladri, poi la fuga

Quattro uomini a volto coperto, un’auto a schermare le telecamere, poi la fuga precipitosa. La polizia di Desenzano del Garda e la Squadra mobile della Questura di Brescia sono sulle tracce di un gruppo di ladri che nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 agosto hanno svaligiato la gioielleria New Old del comune bresciano che si affaccia sul lago di Garda. A commettere il furto sarebbe stato un commando di quattro professionisti, che in pochi minuti hanno messo a termine il colpo. Le telecamere di zona hanno ripreso una vettura che intorno alle 4 di notte si è posizionata davanti all’ingresso del negozio, parzialmente nascondendo la vista alla videosorveglianza. Quattro persone avrebbero quindi agito molto velocemente, forzando la saracinesca, infrangendo la vetrina e portando via orologi e gioielli, per un valore di 100mila euro. Il commando sarebbe però stato disturbato durante l’azione. Dai filmati si vede uno dei quattro componenti della banda allontanarsi dalla gioielleria e poi tornare velocemente verso gli altri, scambiarsi alcune informazioni e poi fuggire a bordo una potente vettura. Vicino alla gioielleria è stato trovato anche un altro mezzo, abbandonato dalla danda, che secondo gli investigatori i ladri avrebbero in un primo momento pensato di usare come ariete, salvo poi cambiare idea.

