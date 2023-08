Crolla un pezzo della falesia alle Cinque Terre, la scena spaventosa davanti ai turisti in barca – Il video

Momenti di paura sulla costa costa delle Cinque Terre, sotto all’abitato di Corniglia, dove ieri 19 agosto un gruppo di turisti ha immortalato in un video il crollo di una parte della falesia. La frana di alcuni grandi massi è avvenuto in corrispondenza del cimitero del noto villaggio della costa spezzina. Corniglia tra i cinque famosi centri della zona è l’unico ad avere l’affaccio al mare con uno strapiombo su un promontorio di circa 100 metri d’altezza. Nel crollo non sei sono registrati feriti: «Tanta polvere ma per fortuna nessun danno segnalato al paese – ha spiegato il sindaco di Vernazza, Franco Villa – visto che il distacco è avvenuto nella parte bassa. Ovviamente a tutti è venuto in mente quello che è successo a Camogli nel 2021». All’epoca il crollo coinvolse proprio il cimitero, provocando ingenti danni. «Oggi – aggiunge il sindaco – parliamo di un evento molto più lieve». Da tempo il sindaco denuncia i rischi che corre continuamente il cimitero di Corniglia: «Sorge su una falesia che si sta inesorabilmente sgretolando, come tutto il paese».

