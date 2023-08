Genova, donna presa a sassate da un clochard in strada: è in fin di vita. Arrestato l’aggressore

È in fin di vita la donna di 61 anni che poco prima delle 13 di oggi, lunedì 21 agosto, è stata presa a sassate da un senza fissa dimora, mentre passeggiava nei pressi dei giardini «10 Maggio» nel quartiere Struppa di Genova. Ad aggredirla un clochard 34enne, che è stato messo in fuga da un passante che ha tentato di difendere la donna. Si tratta di un italiano con precedenti per piccoli furti è stato rintracciato dagli agenti non lontano dal luogo dell’aggressione, in via Molassana, ed è stato arrestato e condotto in questura. A chiamare i soccorsi una donna che ha sentito le urla in strada e, dopo essersi affacciata al balcone, ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine e il 118. La vittima è stata trasferita in codice giallo all’ospedale Galliera, ma le sue condizioni sono apparse subito ben più critiche, tant’è che i medici stanno valutando un eventuale trasferimento all’ospedale San Martino. Il 34enne si trova ora in questura e sarà il magistrato di turno, sulla base degli esami medici e delle condizioni della donna, a decidere se contestare il reato di lesioni o di tentato omicidio. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la donna sarebbe stata colpita ripetutamente alla testa con un sasso di circa 20 centimetri. Secondo quanto emerso finora vittima e aggressore non si conoscevano.

