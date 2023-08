Bolzano, tira il freno a mano e poi chiama il 112: un bambino di 7 anni salva il padre dall’infarto

A Bolzano un bambino di 7 anni ha salvato il padre 58enne da un infarto, che lo ha colto mentre si trovava alla guida. Nel giorno di Ferragosto, padre e figlio stavano transitando a bordo di una Toyota Yaris Hibrid per le strade della città del Trentino Alto-Adige. All’improvviso il 58enne si è sentito male e si è accasciato sul volante. A quel punto, il figlio – accortosi della situazione – si è gettato tra le gambe del padre rimuovendo il piede dell’adulto dall’acceleratore e azionando il freno a mano. Recuperato, infine, lo smartphone dell’uomo, il bambino ha chiamato immediatamente il 112 che in poco tempo ha inviato sul posto l’auto medicalizzata e la pattuglia delle polizia municipale. Il 58enne è stato rianimato sul posto e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Maurizio di Bolzano. Oggi – mercoledì, 23 agosto – l’uomo è fuori pericolo e sulla via della guarigione. «Non voglio fare di mio figlio un eroe – dice la madre al Corriere del Trentino – ma quello che conta di questa storia è l’atteggiamento che dobbiamo avere verso gli smartphone. Non dobbiamo descriverli come il male assoluto ai nostri figli ma spiegare loro che possono essere strumenti efficaci per molte azioni positive. Anche salvare una vita, come testimonia quanto accaduto a Ferragosto».

