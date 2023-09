Stufo delle buche davanti a casa sua, l’anziano in carrozzina ne ripara una da solo. Così ora rischia la multa – Il video

Succede a Castel Volturno, in provincia di Napoli, dove l’uomo ha preso cazzuola e cemento dopo essere caduto per una delle buche fuori da casa sua. Il precedente in provincia di Monza

Le strade fuori da casa sua sono talmente messe male da costringerlo a ripararle da solo. Così il signor Alfredo a Castel Volturno ha preso cazzuola e cemento e ha provato a rimediare alle mancanze del suo Comune. Il video virale sui social è stato rilanciato dal deputato di Verdi e Sinistra Italiana Francesco Borrelli: «La strada in questione, Traversa del Lago di Pergusa, era ridotta in condizioni tali – scrive il deputato napoletano – da rendere impossibile il passaggio di carrozzine, tanto che l’anziano, come egli stesso ha dichiarato, stava rischiando di cadere».

Prima del signor Alfredo, un caso simile era avvenuto a Barlassina, in provincia di Monza, dove un pensionato stufo delle buche per strada aveva deciso di ripararne una da solo. Claudio Trenta si era mostrato sui social in un selfie con la buca riparata con un sacco di bitume, acquistato naturalmente a sue spese. Quel gesto però è costato caro all’anziano, che ha ricevuto una multa di 800 euro per aver fatto i lavori sulla strada comunale «senza autorizzazione e competenza», con l’obbligo di rimuovere quella riparazione.

