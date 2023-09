Parma, successo per la Cena dei mille tra chef stellati e solidarietà: raccolti 20 mila euro per chi è in difficoltà

Mille commensali, 800 chili di riso, 60 chef e 25 sommelier, attorno a una tavolata di 400 metri nel centro di Parma, da piazza Garibaldi a strada della repubblica. Sono i numeri della Cena dei Mille 2023, che lo scorso 5 settembre è arrivata alla quinta edizione. E anche stavolta l’evento è pienamente riuscito: la serata ha permesso di raccogliere 20mila euro che saranno destinati a 1.778 famiglie bisognose del Parmense. L’evento è stato organizzato da Fondazione Parma Unesco City of Gastronomy, il Comune, Parma Alimentare, Destinazione Turistica Emilia e «Parma Io Ci Sto!». Soddisfatto il sindaco Michele Guerra: «La Cena rappresenta tutti i principi del nostro territorio. Il cibo, la sua capacità di rinnovarsi e la solidarietà». I fondi raccolti con l’evento saranno destinati a Emporio Solidale, che si occupa di distribuire generi alimentari alle famiglie più in difficoltà. Con i proventi della serata sarà possibile acquistare una cella frigorifera, strumento prezioso per l’attività dell’organizzazione.

Il menu: eccellenza e tradizione

Ricca l’offerta a tavola con le eccellenze della cucina parmense e della tradizione emiliano-romagnola. 1.500 porzioni di focaccia, 1.000 micche di Parma e 3.000 grissini come aperitivo, servito da 20 camerieri. Tutto distribuito in 11 isole gastronomiche arricchite dai prodotti dei consorzi e delle filiere partner.

A. CARRA | Il riso latte, cassoeula e more di Enrico Bartolini

Dopo i preamboli è stato il momento del menu alla carta. Prima l’entrée firmato dallo chef stellato Massimo Spigaroli. A seguire il riso latte, cassoeula e more di Enrico Bartolini, primo nella storia della Guida Michelin a ottenere quattro stelle in un colpo. Il secondo piatto è stato curato da Parma Quality Restaurants: una ballotine di faraona farcita accompagnato dal pane dei maestri panificatori del Gruppo Provinciale Panificatori Artigiani di Parma, ideato per l’evento.

A. CARRA | La faraona farcita dei Parma Quality Restaurants

Riccardo Monco, della tristellata Enoteca Pinchiorri di Firenze, ha firmato il dessert, un cremoso alla gianduja e cuore di saba parmense. Una serata all’insegna della convivialità e della solidarietà la quinta edizione della Cena dei Mille che ha animato ancora il centro di Parma.

A. CARRA | Il dolce dello chef Riccardo Monco: cremoso alla gianduja e cuore di saba parmense

