Persona travolta sui binari a Torino, raffica di treni cancellati e in ritardo di ore: disagi sull’Alta velocità

Treni cancellati e ritardi fino 230 minuti si stanno registrando sulla circolazione ferroviaria sia per l’Alta velocità che per i convogli a lunga percorrenza da Nord a Sud. È l’effetto dello stop alla circolazione scattato dalle 11.30 di oggi 8 settembre, dopo che tra le stazioni di Torino Porta Susa e Torino Stura è stata investita una persona da un treno. Secondo le prime ipotesi si sarebbe trattato di un suicidio. Dalle 15.30 Rfi ha annunciato la «graduale ripresa» della circolazione dalle stazioni di Torino «dopo la fine degli accertamenti da parte delle autorità competenti». I disagi per i passeggeri però restano evidenti in particolare da Milano Centrale, dove i treni sulla dorsale Adriatica per Bari, e quelli dell’Alta velocità, registrano ritardi fino a 230 minuti. Nel corso della giornata Rfi ha dovuto parzialmente cancellare diverse corse, facendole concludere a Torino Stura o Milano centrale.

I treni cancellati

FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Bardonecchia (13:30): il treno oggi termina la corsa a Torino Stura. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili.

FR 9516 Battipaglia (5:30) – Torino Porta Nuova (13:00): il treno oggi termina la corsa a Milano Centrale. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20) che oggi ferma anche a Milano Centrale.

FR 9612 Salerno (5:38) – Torino Porta Nuova (12:10): il treno oggi termina la corsa a Torino Stura. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili. FR 9716 Venezia Santa Lucia (8:18) – Torino Porta Nuova (11:50): il treno oggi termina la corsa a Torino Stura. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili. • FR 9539 Torino Porta Nuova (12:00) – Napoli Centrale (18:53): il treno oggi ha origine da Milano Centrale. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) – Salerno (20:05).

FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) – Roma Termini (18:10): il treno oggi ha origine da Torino Stura. I passeggeri da Torino Porta Nuova possono utiizzare con i primi treni utili fino a Torino Stura. • FR 9325 Bardonecchia (14:40) – Napoli Centrale (22:03): il treno oggi ha origine da Torino Porta Susa. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili.

FR 9645 Torino Porta Nuova (14:50) – Roma Termini (19:10): il treno oggi ha origine da Torino Stura. I passeggeri da Torino Porta Nuova possono utiizzare i primi treni utili fino a Torino Stura

