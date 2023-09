Us Open, la semifinale interrotta dalla protesta degli ambientalisti: «Buttateli fuori». L’intervento della polizia – Il video

La semifinale di singolare femminile degli US Open tra Coco Gauff e Karolina Muchova è stata interrotta a causa di una protesta di un gruppo di ambientalisti. Alcuni manifestanti presenti all’Artur Ashe Stadium hanno cominciato a gridare «stop ai combustibili fossili». Le due giocatrici hanno atteso diversi minuti sul campo e poi si sono recate negli spogliatoi. Gli spettatori della semifinale degli Us Open non hanno gradito la protesta degli ambientalisti e hanno risposto urlando «Buttateli fuori». Successivamente la polizia è intervenuta e ha portato fuori gli ambientalisti dalle tribune. Il match è ripreso dopo 50 minuti. Le due tenniste sono tornate sul campo dell’Arthur Ashe Stadium intorno alle 20:50 ora locale, le 2.50 in Italia. Gauff ha sconfitto Muchova per 6-4 7-5.

