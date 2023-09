Furto nel ristorante di Lautaro Martinez e della moglie nella notte del derby: in quattro incappucciati rubano il fondo cassa

Risveglio amaro per Lautaro Martinez che dopo la vittoria nel derby di Milano ha scoperto che una banda di criminali ha rapinato il ristorante di sua moglie, il Coraje in zona Brera. Nella notte tra domenica e oggi, lunedì 18 settembre, almeno quattro a volto coperto sono entrati nel locale, forzando un ingresso secondario. Dopo aver frugato all’interno, i ladri hanno trovato soltanto 1.000 euro, il fondo cassa del ristorante rimasto all’interno del locale che è solitamente chiuso sia domenica che lunedì. La banda è riuscita a intrufolarsi nel Coraje con grande abilità: nessun allarme è scattato, né ci sarebbero testimoni che hanno sentito rumori sospetti. La scoperta del furto è avvenuta solo alle 11 di lunedì mattina, quando alcuni dipendenti erano arrivati per riassettare. Gli agenti della sezione Antirapine della questura di Milano con i collegi della Scientifica hanno analizzato il locale, in cerca di possibili impronte digitali o tracce biologiche per possibili comparazioni future del Dna. Ed è stato anche acquisito il video delle telecamere di sicurezza, che hanno ripreso l’incursione dei quattro incappucciati. Gli inquirenti stanno raccogliendo le immagini anche delle telecamere della zona, per provare a individuare i ladri da possibili sopralluoghi fatti nei giorni precedenti.

