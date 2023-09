Rupert Murdoch lascia a 92 anni la presidenza di Fox e News Corp: l’impero mediatico passa al figlio Lachlan

A 92 anni, Rupert Murdoch, il magnate australiano che ha rivoluzionato l’industria dei media, ha deciso di fare un passo indietro: lascerà presto la presidenza di Fox e News Corp. A novembre, specificano le testate americane che hanno diffuso la notizia. «Per la mia intera vita professionale sono stato impegnato ogni giorno con le news e le idee e questo non cambierà. Ma questo è il momento giusto per me per assumere ruoli diversi», ha scritto Murdoch, in una nota ai dipendenti di Fox e News Corp. «Le nostre aziende sono in salute. Le nostre opportunità superano le nostre sfide commerciali. Abbiamo tutti i motivi per essere ottimisti per i prossimi anni». La decisione è un ulteriore step per il passaggio di testimone a suo foglio, Lachlan: già amministratore delegato di Fox, diventerà presidente di News Corp dopo le dimissioni del padre. Il quale diventerà, contestualmente, presidente emerito di ambedue le società. Il passaggio del testimone a Lachlan dell’impero mediatico, di fatto, era avvenuto già nel 2019, quando Rupert vendette le sue vaste partecipazioni nel settore dell’intrattenimento alla Walt Disney Company. Dopo il ritiro ufficiale dai Consigli di amministrazione, il tycoon continuerà a fare da consulente a Lachlan, ha annunciato lui stesso. «Siamo grati per la visione e la determinazione di Rupert Murdoch e per il fatto che ricoprirà il ruolo di presidente emerito e sappiamo che continuerà a fornire preziosi consigli ad entrambe le società».

