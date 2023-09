Una ragazza che vomita sul wc per la serata in discoteca: «Alimenta cultura dello stupro». Dietrofront degli organizzatori – Il video

Sul volantino c’è una ragazza riversa su un water che si appoggia con un braccio, mentre con l’altro si tiene la fronte come se stesse per vomitare. E poi c’è la scritta «Sballo. La notte senza freni». O meglio c’era, perché quel volantino così come il titolo della serata è stata ritirata dagli organizzatori della discoteca Il Quadrifoglio a Monfumo, in provincia di Treviso, dopo essere stati travolti dalle polemiche. A cominciare da quelle sollevate sui social da Annarchiara Sarto, presidente dell’associazione Protection4Kids, sollecitata dalle critiche su quella serata partite dal presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. Sarto in un video definisce il linguaggio usato nel volantino come «misogino, sessista e maschilista» che, alla luce soprattutto dei recenti fatti di cronaca sui diversi casi di violenze sessuali che hanno visto vittime ragazze giovanissime, «alimenta la cultura dello stupro».

FACEBOOK | Il volantino della serata «Sballo» organizzata dalla discoteca Il Quadrifoglio di Monfumo, in provincia di Treviso

Dopo gli attacchi, gli organizzatori hanno dovuto arrendersi e rimuovere la pubblicità dell’evento previsto per il 30 settembre. Su Facebook hanno spiegato che quel messaggio «è stato mal interpretato e abbiamo deciso di rimuovere la pubblicità in essere e cambiare nome alla festa». Dalla discoteca trevigiana provano a difendersi, spiegando che da parte loro in 47 anni di attività c’è mai stata la volontà o l’interesse «di inneggiare e/o promuovere messaggi negativi ai giovani e al pubblico in generale; lo spirito è stato sempre quello di favorire un divertimento sano e pulito – aggiungono – che vede la discoteca come punto di incontro e aggregazione per tutti. Nelle nostre serate ci impegnamo sempre per il massimo controllo al fine di garantire una notte sicura per tutti i partecipanti promuovendo il “bere responsabile” per una guida sicura e per il prossimo evento è stata chiesta la partecipazione dell’Associazione Protection4kids al fine di sensibilizzare la campagna antiviolenza per le donne. Viva il divertimento…..quello sano…. sempre!».

