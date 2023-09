Calabria, data alle fiamme la casa del presidente Occhiuto: «Non è facile contrastare la stupidita dei piromani» – Il video

«La mia casa, così come quella di tanti altri calabresi, è stata danneggiata dalla stupidità di chi sta appiccando incendi anche di notte per eludere i controlli e per rendere più difficili gli spegnimenti. Andiamo avanti, più determinati di prima, contro questi criminali». È la didascalia che Roberto Occhiuto ha usato per accompagnare il video, pubblicato su Facebook, dei danni causati dalle fiamme alla sua casa. Per il presidente della Regione Calabria si è trattato certamente di un incendio di natura «dolosa o colposa». Il primo commento che appare sotto il post social è sempre di Occhiuto, che ha rincarato: «Non è facile contrastare la stupidità di quelli che stanno appiccando nella regione tanti incendi, ma andiamo avanti e non ci facciamo intimidire da niente». Dal mondo politico, specialmente da Forza Italia, è arrivata un’ondata di solidarietà al governatore. Il capogruppo azzurro alla Camera, Paolo Barelli, ha diffuso una nota per esprimere «solidarietà, mia e del gruppo dei deputati di Forza Italia, al presidente della Regione Calabria, per l’incendio che ha danneggiato la sua casa a Belvedere Marittimo. Qualunque sia la natura dell’incendio, sono sicuro che proseguirà con determinazione ed efficacia le sue azioni di buongoverno, contrastando i piromani che devastano il territorio calabrese». Il segretario azzurro e vicepremier Antonio Tajani ha parlato esplicitamene di «intimidazione grave». Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo si è detto, infine, certo che «le minacce lo renderanno ancora più determinato a valorizzare i cittadini calabresi e il loro territorio».

Leggi anche: