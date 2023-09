Le polemiche per Miss Zimbabwe bianca, la rabbia sui social nel paese africano: «È uno scherzo? Non ci rappresenta»

Per molti dei suoi connazionali non può rappresentare un Paese in cui la quota della popolazione non nera è circa il 2%. La 21enne: «Il colore della pelle non dovrebbe definire una persona»

Modella ed estetista, 21 anni, nata e cresciuta ad Harare, la capitale dello Zimbabwe. Brooke Bruk-Jackson rappresenterà la sua nazione a Miss Universo, il 18 ottobre, a El Salvador. La sua vittoria, davanti ad Amanda Mpofu e Nokutenda Marumbwa, ha dato però vita a un acceso dibattito social. Oggetto delle polemiche: il colore delle pelle. Per molti dei suoi connazionali una ragazza bianca non può rappresentare un Paese in cui la quota della popolazione non nera è circa il 2%. «Deludente», «I miei antenati si rivoltano nelle tombe!», «Non ci rappresenti», «Che razza di culto bianco è questo?», «È forse uno scherzo?»: un’ondata di indignazione ha invaso la sezione commenti sotto i post dell’incoronazione, pubblicati dalla stessa che è stata costretta a disattivarli. L’eccitazione per la sua vittoria ha, infatti, lasciato spazio a «un’ondata di reazioni contrastanti», scrive il portale online The Zimbabwean, notando che in molti sostengono che la scelta «sia contaminata da pregiudizi razziali». Dopo qualche giorno di assenza dalle piattaforme, la neo eletta reginetta ha replicato a un commento: «Il colore della pelle non dovrebbe definire una persona», si legge nel post. Durante la kermesse, alla neo miss è stato chiesto quale fosse la sua più grande paura e lei, forse prevedendo le polemiche poi sollevate, ha risposto: «Vorrei che chiunque entri nella mia vita, fosse ispirato e trasformato non dal mio aspetto, ma da ciò che c’è dentro il mio cuore».

