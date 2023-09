Roma, quartiere San Lorenzo: ferisce tre giovani con un paio di forbici. Gravissimo un 35enne, arrestato l’aggressore

Un 36enne italo-somalo è stato arrestato dalla polizia dopo aver ferito nella notte, con un paio di forbici, tre giovani romani nel quartiere San Lorenzo a Roma. La vittima più grave – scrive il Corriere della Sera – è un 35enne, ricoverato in prognosi riservata con ferite al torace e alla testa al Policlinico Umberto I. Mentre gli altri due, entrambi 31enni, sono sotto osservazione per tagli alle braccia e alle gambe di lieve entità. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe lanciato una bottiglia di vetro in direzione del 35enne. Quindi, la lite, poi la colluttazione e infine il ferimento con un grosso paio di forbici. Quando gli amici sono, inoltre, intervenuti in difesa del giovane, l’italo-somalo gli si è scagliato contro loro, colpendoli entrambi in diverse parti del corpo. Il 36enne, con precedenti per aggressione e reati, è stato rintracciato poco dopo l’aggressione nei pressi della galleria Turbigo, alla stazione Termini. È accusato di tentato omicidio e lesioni gravi.

