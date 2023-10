Conversano (Bari), 17enne muore in diretta Instagram in un incidente in moto: grave l’amico

Era a bordo di una moto assieme a un amico il 17enne morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata dell’1 ottobre nel centro di Conversano, piccolo comune in provincia di Bari. Anthony Innamorato, originario di Mola di Bari, era seduto al posto del passeggero e trasmetteva una diretta Instagram, mentre l’amico conduceva il mezzo che procedeva lungo via Bari quando i due si sono scontrati contro una Volkswagen Golf che proveniva dalla vicina Via Cozze. A causa dell’impatto, riporta il Corriere del Mezzogiorno, la motocicletta è stata sbalzata contro una Bmw che arrivava dalla direzione opposta. Il ragazzo che guidava la moto.è ricoverato al San Giacomo di Monopoli in gravi condizioni. Il filmato dell’incidente è stato trasmesso sul profilo social della vittima proprio pochi secondi prima che avvenisse lo schianto. Sono già partite le indagini sull’incidente a causa del quale il conducente della moto si trova ora ricoverato all’ospedale San Giacomo di Monopoli. Rimane da accertare, in particolare, dove si trovava la Golf che la ragazza coinvolta nell’impatto guidava senza assicurazione.

