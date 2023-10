Israele, dal Libano colpito il moshav Shtula. Arriva la rivendicazione degli Hezbollah, l’Idf blocca l’accesso al paese – Il video

Un missile anticarro è stato lanciato contro il moshav Shtula, nel nord di Israele, vicino al confine libanese, ha detto l’IDF. L’IDF sta colpendo obiettivi nel sud del Libano, da dove sarebbe partito l’attacco. A riportarlo è il Jerusalem Post. Almeno 3 civili israeliani sono stati feriti e c’è un primo morto. Una fonte di Hezbollah, l’organizzazione paramilitare sciita libanese, ha rivendicato la responsabilità dell’attacco. A riferirlo è Al Jazeera. Un altro missile anti tank è stato lanciato contro soldati israeliani che stavano operando lungo il confine. L’esercito israeliano nel mentre proibito l’ingresso di tutti i civili fino a quattro chilometri dal confine con il Libano. La decisione – secondo i media – è stata spiegata con l’aumento degli attacchi da oltre frontiera. Al tempo stesso l’esercito ha ordinato ai residenti delle zone di confine all’interno dei 4 chilometri di restare vicino ai rifugi. «Lo Stato del Libano è responsabile degli spari contro il nostro territorio» ha ribadito il portavoce militare israeliano Daniel Hagari. «Abbiamo risposto in maniera significativa – ha aggiunto Hagari – distruggendo postazioni Hezbollah ed il punto di partenza dell’attacco».

Footage showing the Impact Site of an Anti-Tank Guided Missile which was launched from Southern Lebanon at the Northern Israeli Town of Shtula, there does appear to be multiple Civilian Casualties. pic.twitter.com/q28hkcpKfF