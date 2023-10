Venduta la villa “gotica” di Patrizia Reggiani a Milano: l’affare da 9,5 milioni. A chi ha venduto l’ex lady Gucci

All’incrocio tra via Andreani e via della Guastalla, proprio di fronte ai giardini omonimi, c’è la villa “Gotica” appartenuta fino a oggi a Patrizia Reggiani, ex moglie ma anche mandante dell’omicidio dello stilista Maurizio Gucci. Secondo Il Giorno infatti l’immobile al civico 5 di via Andreani è stato venduto per 9 milioni e mezzo di euro a una coppia (lui britannico, lei austriaca) che risiede nel Comasco. La ristrutturazione interna della casa, con un seminterrato, un piano terra e due piani sopraelevati, è stata affidata a un’azienda edile di Parre, in provincia di Bergamo. Nella villa, Reggiani, ora 74enne, era tornata dal 16 settembre 2013 dopo che il tribunale di sorveglianza aveva deciso di sospendere la pena di 26 anni di reclusione. Reggiani era stata condannata perché considerata la mandante dell’omicidio dell’ex marito, ucciso con tre colpi di pistola da un sicario in via Palestro il 27 marzo 1995. Uscita da San Vittore, la donna aveva accudito la madre Silvana Barbieri insieme alla governante e al domestico cingalesi ospiti della villa. Proprio la madre di Reggiani aveva rilevato nel 2004 le quote della società proprietaria dell’immobile in Guastalla. Secondo Il Giorno, Reggiani ora abiterebbe in una appartamento vicino San Babila, non molto lontano dall’attico in cui per un periodo aveva vissuto con Gucci. La casa a due passi dal Duomo che li aveva ospitati è stata venduta nel 2022 per 20 milioni di euro all’imprenditore Risha Suah, indiano proprietario della società Jekson Vision che si occupa del confezionamento dei farmaci in diverse sedi in tutto il mondo tra India, USA, Russia, Malta, Germania e Gran Bretagna.

