Accoltellata alla gola per strada, grave una donna a Fidenza: arrestato un uomo

Una donna di 39 anni è stata accoltellata questa mattina a Fidenza, in provincia di Parma, in piazza Pezzana, davanti all’hotel Due Spade. L’aggressore, un 45enne italiano, l’ha ferita alla gola con un coltello da cucina. La vittima è stata trasportata dal 118 in gravissime condizioni all’Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale che hanno anche fermato l’uomo che si trovava ancora nelle vicinanze dell’albergo. Secondo una prima ricostruzione delle autorità, l’aggressione sarebbe avvenuta dopo una lite per strada.

In aggiornamento

Leggi anche: