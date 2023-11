Cremona, troppi errori di ortografia per essere un maestro: così la preside ha smascherato l’insegnante con il diploma falso

Non esistono cattivi allievi, solo cattivi maestri. Lo sa bene la dirigente di una scuola elementare di Cremona che di fronte a errore ortografici e difficoltà comunicative evidenti di un insegnante ha iniziato a insospettirsi. Anomalie che ha deciso di segnalare alla Polizia e da cui è partita un’inchiesta a carico di un uomo di 50 anni, originario di Castellamare di Stabia e residente a Salerno che – stando a quanto emerso dalle indagini – ha insegnato per 5 mesi come supplente, avendo solo la terza media e con un finto diploma. Ora dovrà rispondere delle accuse di esercizio abusivo della professione, falsità materiale e truffa ai danni dello Stato. La dirigente ha inviato la prima segnalazione alle autorità a gennaio 2023 in cui ha messo in dubbio l’effettiva regolarità del diploma che il docente aveva presentato online nella domanda per l’accesso alla Graduatoria provinciale territoriale di Cremona. Il 50enne aveva dichiarato di aver conseguito il diploma magistrale.

Le indagini

Così sono iniziate le prime verifiche delle autorità, da cui è emerso fin da subito che il diploma aveva un’anomalia non di poco conto: il numero di protocollo era incompatibile con il progressivo dei diplomi della scuola che l’uomo dice di aver frequentato. Successivi approfondimenti svolti all’istituto scolastico di Castellamare di Stabia hanno poi, sempre secondo le indagini, definitivamente evidenziato che il diploma era stato falsificato e il maestro non aveva mai frequentato quella scuola. Il 7 giugno la Squadra Mobile di Salerno, di concerto con i colleghi di Cremona, ha svolto una perquisizione domiciliare a casa del 50enne e ha ritrovato e sequestrato il diploma contraffatto. Il 2 novembre il 50enne è stato quindi indagato. Ora sono in corso ulteriori accertamenti al fine di quantificare il guadagno economico che l’uomo avrebbe ottenuto illegittimamente. Al momento, il maestro risulta incensurato, ma dagli accertamenti pare che il maestro già in passato avesse cercato di entrare in un altro istituto come collaboratore scolastico, ma senza averne i requisiti.

