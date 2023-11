Whoopi Goldberg mostra Fiorello sulla Abc: «Guardate cosa è successo oggi in Italia» – Il video

Arrivano i ringraziamenti di Whoopi Goldberg per Fiorello e il suo Viva Rai2!, dopo la puntata in cui ha ospitato Mahmood. Il cantante con il comico si sono esibiti in un omaggio al film cult Sister Act, pellicola del 1992 in cui l’attrice era la protagonista Suor Maria Claretta. Un tributo voluto proprio nel giorno in cui l’attrice ha compiuto 68 anni. E così durante The View sull’Abc, l’attrice ha mandato in onda uno spezzone dello show di Fiorello e ha detto: «Lasciatemi dire cosa è successo in Italia oggi. Sono stata omaggiata perché un intrattenitore italiano, Fiorello, e il cantante Mahmood, hanno fatto una performance tributo di Sister Art in onore del mio compleanno. Guardate è meraviglioso».

