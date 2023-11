Si apre una voragine a Corso Francia a Roma, l’asfalto cede per un tubo rotto: traffico in tilt

Traffico in tilt, bus deviati e strada chiusa a Roma Nord, dove in serata si è aperta una grande voragine all’altezza di Corso Francia. Secondo quanto scrive Roma Today, l’asfalto ha ceduto a causa di una rottura di una conduttura idrica. Nonostante la buca si sia aperta sulla corsia che porta fuori Roma, il viale è stato chiuso in entrambe le direzioni. Sul posto la municipale, i vigili del fuoco e i tecnici di Acea. «Nell’ambito di un intervento di AceaAto2 di riparazione di una perdita idrica, inizialmente confinata tra il marciapiede e il lato della strada, visto l’aumento copioso di acqua durante le lavorazioni, per precauzione si è resa necessaria la chiusura di entrambe le carreggiate», ha scritto su Facebook il presidente del XV municipio Danilo Torquati. «Attendiamo gli sviluppi sull’individuazione del danno – continua -, per cui al momento vista la complessità non conosciamo le tempistiche di risoluzione, ma su cui le squadre saranno a lavoro per tutta la notte. Nel corso delle prossime ore potrebbe rendersi necessario l’interruzione del servizio idrico nella zona», ha concluso.

