Shakira patteggia con il Fisco spagnolo: versa 7 milioni di euro e chiude la causa per evasione. «Sono innocente, ma non ne potevo più»

Secondo un tribunale catalano, Shakira ha evaso 14,5 milioni di euro di tasse nel periodo fra il 2012 e il 2014. L’accusa riteneva che la cantante dovesse rispondere al regime fiscale spagnolo, avendo risieduto in Spagna per oltre sei mesi. Alla fine, l’artista colombiana e il suo pool di legali hanno deciso di concludere la controversia con un patteggiamento: pagata una multa di 7,25 milioni di euro e affare chiuso. L’accordo “salva” Shakira anche dal rischio del carcere: attraverso un versamento di altri 438 mila euro, infatti, potrà evitare la condanna a 3 anni. Non è l’unico fascicolo pendente, in Spagna, per la cantante: il processo non è ancora iniziato, ma secondo un altro filone di accuse Shakira avrebbe un altro debito con il fisco per il mancato pagamento di tasse sui redditi e tasse patrimoniali di circa 6,6 milioni di euro. Questi presunti mancati versamenti si riferirebbero al 2018.

La versione della cantante

«Durante la mia carriera, ho sempre cercato di fare ciò che è giusto e di dare un esempio positivo agli altri», ha dichiarato Shakira dopo la chiusura del processo. «Sfortunatamente, e nonostante questi sforzi, le autorità fiscali spagnole hanno portato avanti una causa contro di me, come hanno fatto contro molti atleti professionisti e altri individui di alto profilo, prosciugando l’energia, il tempo e la tranquillità di quelle persone per anni. Anche se ero determinata a difendere la mia innocenza in un processo che i miei avvocati erano certi si sarebbe concluso a mio favore, ho preso la decisione di risolvere finalmente questa questione avendo a cuore l’interesse dei miei figli, che non vogliono vedere la loro mamma sacrificare il suo benessere personale in questa lotta». In conclusione, la cantante ha rimarcato di aver avuto bisogno di «superare lo stress e il carico emotivo degli ultimi anni», così da concentrarsi sulle cose che ama: «I miei figli e tutte le opportunità che si presentano nella mia carriera».

