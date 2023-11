Morta Anna Kanakis, l’ex attrice e Miss Italia aveva 61 anni

È morta ieri, lunedì 20 novembre, a Roma l’attrice e scrittrice Anna Kanakis. A confermarlo all’Adnkronos è stato il marito Marco Merati Foscarini. Kanakis aveva 61 anni ed era stata eletta Miss Italia nel 1977 a soli 15 anni dopo una modifica del regolamento. Poi, la carriera da attrice, quasi trenta tra film e fiction, l’impegno politico come responsabile nazionale Cultura e Spettacolo dell’UDR, il partito fondato da Francesco Cossiga e, infine, la scrittura. Nel 1981 partecipò inoltre a Miss Universo e, in seguito, divenne modella. Sul grande schermo era richiestissima nelle commedie degli anni ’80 di Castellano e Pipolo e e Sergio Martino in film come Attila flagello di Dio (1982), Acapulco, prima spiaggia… a sinistra (1983), Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio (1983). Il suo esordio da scrittrice risale al 2010 con il romanzo Sei così mia quando dormi. L’ultimo scandaloso amore di George Sand. Un anno dopo pubblicò il secondo libro sulla vera storia di di Lída Baarová, attrice cecoslovacca che fu amante di Goebbels nel 1938, intitolato L’amante di Goebbels. È di un anno fa, invece, l’ultima pubblicazione: Non giudicarmi, un romanzo storico in cui viene raccontata la storia del barone Jacques d’Adelsward Fersen che lotta contro i suoi demoni.

