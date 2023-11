Dublino, almeno tre bambini aggrediti a coltellate. Uno è grave, arrestato l’assalitore

È stato arrestato l’uomo che oggi pomeriggio, intorno alle 13.30, ha colpito con un coltello un gruppo di bambini a Dublino, in Irlanda. L’aggressione è avvenuta a Parnell Square East, a pochi metri da una scuola. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, sono almeno tre i bambini feriti, di cui uno in maniera grave, e altri due adulti sono stati portati in ospedale. L’uomo finito in manette presentava tagli e ferite autoinflitte. L’aggressione è stata definita dalle autorità un serio incidente di ordine pubblico: «Tra le vittime ci sono un maschio adulto, una donna adulta e tre bambini piccoli», fa sapere la polizia, «una bambina ha riportato ferite gravi mentre gli altri due bambini sono in cura per ferite meno gravi». Secondo l’emittente locale Rte, l’uomo adulto conteggiato tra i feriti è l’assalitore stesso.

L’aggressione

Secondo le autorità locali, l’uomo avrebbe prima colpito la donna, poi si sarebbe rivolto contro i bambini, colpendoli con un coltello. L’interrogatorio verrà effettuato non appena sarà possibile, ma secondo gli investigatori non si tratta di un atto terroristico. L’ipotesi più probabile, al momento, è che si sia trattato di un gesto isolato e autonomo. Sono stati i passanti ad avvertire la polizia, che poi hanno arrestato l’uomo e transennato l’area. «Sono profondamente scioccata dallo spaventoso attacco contro tre bambini innocenti e una donna», ha dichiarato la ministra della Giustizia irlandese Helen McEntee.

