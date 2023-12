Lo psichiatra Crepet sulla trap: «Chi la ascolta diventa drogato…». La reazione di Frankie Hi-Nrg

È netto il giudizio dello psichiatra Paolo Crepet sul legame tra la musica trap e la droga. Ospite di Massimo Gramellini a In altre parole su La7, Crepet si scontra con Frankie Hi-Nrg, che sobbalza quando lo sente dire: «Trap vuol dire droga, trapper è la gabbia e trapping vuol dire drogarsi. Questo è lo slang americano da cui è nato…». Il musicista prova a rispondere, spiegando che chi fa o ascolta musica trap «non c’entra con l’essere o meno drogati… Trap significa trappola». Crepet incalza: «Se vogliamo avere una visione buonista va benissimo…. Mettere il trap vicino al romanzo noir mi sembra una cosa un po’ faticosa, perché quando ho letto “A sangue freddo” non sono diventato un assassino». Frankie Hi-Nrg ribatte: «Ma nessuno che ascolta la trap diventa assassino e conoscono molti giovani che la ascoltano. Ma non sono o frequentano assassini. Sono visioni un po’ tranchant le sue». A quel punto Crepet spazientito sbotta e a proposito di chi ascolta trap dice che certo non si diventa assassini «ma divento drogato, che usa psicofarmaci….».

Leggi anche: