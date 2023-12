Briatore si prende anche Cortina: il ristorante «El Camineto» nelle sue mani dopo 20 anni di gestione familiare

Dalle spiagge lussuose del Twiga ai campi innevati di Cortina d’Ampezzo: nella serata di oggi, 6 dicembre, Flavio Briatore inaugurerà un nuovo capitolo imprenditoriale nella Perla delle Dolomiti. Lo farà con il debutto ufficiale della nuova gestione del ristorante El Camineto, che dice addio ai suoi storici proprietari: la famiglia Melon, ai fornelli da quasi vent’anni con umiltà e con il bagaglio della tradizione. «Quasi vent’anni a El Camineto sono stati una bellissima avventura, passiamo il testimone con i migliori auguri a chi ama la nostra Cortina e la tiene nel cuore come noi», hanno commentato in un breve comunicato. Il vuoto lasciato da Romeo e Orietta Melon, abituati a passare venti ore al giorno nel loro locale, dove avevano costruito un clima caloroso e attento a ogni singola portata, proverà ad essere riempito da molte novità. E Briatore promette: «L’unione tra la tradizione e i valori rappresentati da ‘El Camineto’ e l’esperienza e la professionalità del management di Twiga Forte dei Marmi, che si occuperà della gestione, saranno una formula vincente». E ancora: «Crediamo fortemente in Cortina, località che andrà a competere a livello internazionale con le migliori stazioni sciistiche e che ospiterà le Olimpiadi nel 2026. Sarà una bella sfida».

Leggi anche: