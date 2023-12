Le body-cam sbarcano in Serie A: oggi il debutto ufficiale durante il riscaldamento di Juventus-Napoli

Ci sarà un’angolatura inedita d’ora in avanti a raccontare le partite delle Serie A. Nel pre-partita della sfida di oggi tra Juventus e Napoli, alcuni giocatori indosseranno per la prima volta delle «body cam», ossia delle telecamere installate sulla pettorina di allenamento. L’obiettivo è di rendere ancora più immersiva l’esperienza degli spettatori, quasi a voler trasmettere la sensazione di poter scendere in campo insieme ai propri beniamini. La novità che verrà introdotta oggi è frutto di una collaborazione tra Serie A, DAZN e la Juventus. Le immagini esclusive delle bodycam, brevettate da Mindfly, saranno trasmesse in esclusiva da DAZN. È ancora presto per poter sperimentare i nuovi strumenti durante i novanta minuti della partita vera e propria. Nei giorni scorsi, però, il bianconero Samuel Iling-Junior ha indossato la bodycam per tutta la seduta di allenamento e il risultato del test lascia ben sperare.

Il precedente in Premier League

Per la Serie A si tratterebbe dell’ultima novità tecnologica, dopo che negli ultimi anni sono stati introdotti la Var, la Goal Line Technology e il fuorigioco semi-automatico (Soat). «Per la prima volta nella storia del calcio italiano – ha commentato l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo – il pre-gara sarà raccontato da una prospettiva “soggettiva”, regalando ai tifosi immagini uniche ed eccezionali. Oggi la partita non è più soltanto la semplice ripresa del campo, è importante riuscire a raccontare l’evento enfatizzando gli aspetti spettacolari ed emotivi». Le bodycam indossate dai giocatori sono state sperimentate per la prima volta anche in Premier League poche settimane fa. Lo scorso 11 novembre, in occasione di Wolverhampton-Tottenham, alcuni calciatori hanno indossato le telecamere nel riscaldamento pre-gara. E i segnali sembrano presagire che prima o poi le bodycam faranno il proprio debutto anche nelle partite ufficiali.

