La ragazza con la minigonna alzata filmata a sua insaputa e insultata nel centro commerciale a Bari

Una ragazza di 22 anni è stata filmata mentre passeggiava con la minigonna alzata nel centro commerciale di Bariblu a Triggiano. A girare il video sono state altre ragazze, di cui si sentono le voci nel filmato. «Non si può vedere, è impossibile una cosa del genere, con un corpo di m. così», dicono secondo quanto riporta oggi l’edizione barese di Repubblica. E ancora: «Ma il fidanzato l’ha vista?» e «Questa è da TikTok». Il video ha cominciato a circolare su Whatsapp e in altre chat, corredato degli insulti alla ragazza. Che però ha deciso di lanciare un messaggio a Tg Norba: «Non voglio lasciar correre perché questo non deve più accadere né a me né a nessun altro. Questo è bullismo. La gonna si è alzata, questa signora poteva essere mia madre, mi sarebbe piaciuto di più se si fosse avvicinata a me e mi avesse avvisata. E sono proprio le persone dell’età dei miei genitori a condividere il video». La ragazza si è rivolta a un avvocato per interrompere le condivisioni del filmato in rete. Ha denunciato alla polizia, ma l’identificazione di chi ha girato il filmato sembra difficile.

