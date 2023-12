Bologna, ambulanza finisce contro un palo: muore la madre della paziente disabile a bordo

Tragico incidente a San Pietro in Casale, nel Bolognese, dove un ambulanza della Croce Rossa è finita fuori strada, schiantandosi contro un palo. Una delle persone a bordo è deceduta; tre sono invece le persone ferite. A perdere la vita Monica Amidei, 57 anni, storica commerciante di Galliera e madre della paziente trasportata, una ragazza disabile di 30 anni, dirette a una visita medica all’ospedale di Bentivoglio. La giovane, scrive l’edizione locale del Corriere della Sera, si trova ora in rianimazione in prognosi riservata all’Ospedale Maggiore di Bologna. Anche i due componenti dell’equipaggio – l’autista di 26 anni e un’altra operatrice di 23 – hanno riportato ferite serie e sono ricoverati nella stessa struttura ospedaliera. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente avvenuto verso le 12.45 di oggi, 13 dicembre: dalle prime informazioni degli investigatori, il guidatore avrebbe perso il controllo e sarebbe finito nel fossato, per poi schiantarsi contro un muretto di contenimento.

Leggi anche: