Ucraina, missili e droni russi su Kiev: 53 feriti. Colpito un ospedale pediatrico – Il video

Dieci droni e dieci missili balistici sono stati lanciati nella notte dalla Crimea occupata dai russi contro Kiev. Secondo l’aeronautica militare ucraina, tutti i colpi sono stati intercettati ma i detriti sono caduti al suolo e hanno provocato decine di feriti. Il bilancio è cresciuto rapidamente: al momento dovrebbero essere 53 le persone ferite, tra le quali 8 bambini. Gli edifici più danneggiati sarebbero un condominio e un ospedale pediatrico, come ha riferito il sindaco di Kiev Vitali Klitschko: «Un condominio è stato danneggiato, provocando l’evacuazione di 15 residenti, tra cui quattro bambini e due disabili. E un missile è caduto sul territorio di uno degli ospedali della capitale. Dei feriti, venti di loro, tra cui due bambini, sono stati ricoverati in ospedale. Trentatré feriti sono stati curati dai medici sul posto, tra cui sei bambini». Secondo il report dell’aeronautica, l’attacco è stato lanciato intorno alle 3 ora locale – le 2 in Italia – con dieci droni di tipo Shahed-136/131 partiti dall’area di Balaklava oltre a dieci missili balistici. È il secondo attacco in pochi giorni sulla capitale ucraina. Kiev era stata già presa di mira lunedì scorso, quando otto missili sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea, provocando quattro feriti.

